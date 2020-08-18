مصرف الشارقة الإسلامي يفتتح فرعاً بمردف سيتي سنتر

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي فرعاً جديداً للمصرف في مردف سيتي سنتر. وقال سعد: «يلتزم المصرف بتوسيع حضوره وتقريب خدماته إلى متعامليه، من خلال تزويدهم بخيارات أكثر للخدمات المصرفية السريعة والفعّالة والموثوقة، على مدار الساعة، مع مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة».

وأضاف: «رغم الإقبال المتزايد على قنوات التوزيع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، إلا أننا ما زلنا نشهد نسبة طلب عالية من قبل المتعاملين على الخدمات التي نقدمها عبر شبكة فروعنا، وبناءً عليه افتتحنا الفرع الجديد، الذي يأتي بعد أيام من افتتاح فرع مول الإمارات».

تطبيق

من جانبه، قال نبيل أبو علوان: «نواصل العمل على تحقيق استراتيجية المصرف التي تسعى دائماً إلى تطبيق خطط توسعية جنباً إلى جنب مع الاستثمار في تطوير المنتجات للتسهيل على العملاء، حيث سيقدم الفرع الجديد جميع الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي يتطلع دائماً إلى تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات عملائه الراغبين بالحصول على خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجاتهم في المجالات الشخصية وفي قطاعات الأعمال المختلفة».

خدمات

وسيعمل الفرع الجديد 6 أيام أسبوعياً من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، وسيقدم الفرع خدماته المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للعملاء الأفراد والتجار على حد سواء. حضر الافتتاح ماجد شعبان، رئيس شبكة الفروع، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات.

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