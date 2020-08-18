القنصل العام للصين الشعبية يقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرع لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي على التوالي.

ستدعم عائدات هذين الإدراجين من قبل فرع هونغ كونغ لبنك التعمير الصيني جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما يطور أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي.

وحققت السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار أمريكي والمستحقة في عام 2025 نسبة فائدة 1.25%، بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والمستحقة في عام 2023 نسبة فائدة 1%.

وفي هذا السياق، علق سعادة لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: "عزّزت السنوات الأخيرة أصر التعاون بين الصين والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات بناءً على التشجيع المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وعلى ذلك تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي في النمو، حيث يتماشى إدراج سندات بنك التعمير المركزي الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ونحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية."

من جانبه، قال يوان شنغروي، الرئيس التنفيذي الأول لفرع بنك التعمير الصيني بمركز دبي المالي العالمي، "لقد أكّد مجدّدا نجاح هذه السندات تصميم والتزام بنك التعمير الصيني على تشجيع الابتكار والتطوير في مجال التمويل الأخضر، كما أنّه يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية وأعمال البنك. وباعتبارها البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط، تساعد ناسداك دبي بنك التعمير الصيني على تعزيز سمعته إقليمياً وعالمياً. كما توفّر الروابط الوثيقة للبورصة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين، إضافة إلى إطارها التنظيمي الممتاز دعما قوياً لبنك التعمير الصيني لتعزيز مبادرة "الحزام والطريق" والتنمية الاقتصادية المستدامة."

وبهذا وصل مجموع إدراجات بنك التعمير الصينى في ناسداك دبي إلى أربع سندات بما فيها إصدار بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في عام 2016 والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017. وتعزّز السندات الأخيرة زيادة نموّ البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر شهر مارس 2020 إلى 3.87 تريليونات دولار أمريكي، بزيادة 6.5% عن نهاية عام 2019.

وصرّح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يُعدّ موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة حافزاً للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين ممّا يعزز التنمية والرخاء المشترك. كما تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دورا مهما في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محلياً ودولياً".

مركز دبي المالي العالمي هو المقر الإقليمي لبنك التعمير الصينى والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى التي تعمل على تطوير مبادرة الحزام والطريق. وقد تم تسجيل أكثر من 6000 شركة صينية في دبي. وارتفعت التجارة بين الصين والإمارات إلى 48.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة 18% من 41 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وفقاً لمركز التجارة الدولي، لتصبح الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين.

وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "بالإضافة إلى كونها أكبر مركز في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت حتى الآن 82.1 مليار دولار أمريكي، فقد رحبت ناسداك دبي بالإصدارات المدرجة بعملة الرنمينبي وغيرها من العملات. كما أنّ إطار عملنا المرن صمّم لاستيعاب وخدمة مجموعة واسعة من مصدري السندات الصينيين بالإضافة إلى الأسهم والأوراق المالية الأخرى".

ووصل مجموع إصدارات السندات الصينية في البورصة منذ عام 2014 إلى 19 إصداراً، بقيمة 11.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يسعدنا أن ندعم هذه الإصدارات الجديدة من قبل بنك التعمير الصيني، أحد أبرز البنوك الصينية، والتي تهدف لمواجهة مشاكل التغير المناخي، حيث يقوم البنك بتطوير أنشطته داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها وتعزيز روابطه مع المستثمرين الإقليميين والعالميين. كما يمكن لتعاون ناسداك دبي مع جهات الإصدار الصينية وغيرها أن يلعب دوراً مثمراً في التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم خلال عام 2020 وذلك عبر خلق فرص ازدهار ونجاح جديدين".

ووصلت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية هذا العام إلى 14.85 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى من أي قيمة سجلت خلال نفس الفترة من كل الأعوام السابقة، وذلك بزيادة 58% مقارنة بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي التي سجلت في نفس هذه الفترة من العام الماضي.

وأدرجت سندات بنك التعمير الصيني البالغة قيمتها 700 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي بتاريخ 5 أغسطس 2020. وتلقت هذه السندات قبل إصدارها شهادة سندات مناخية من قبل مبادرة سندات المناخ بموجب معيار سندات المناخ.

تمّ استحقاق سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي عام 2016 وعام 2017، خلال 2019 ومايو 2020 على التوالي.

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