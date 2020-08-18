إمكان: تقدم ملحوظ بتشييد مشروع «لو كاروسيل» في الرباط

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «إمكان» للتطوير العقاري، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال تشييد «لو كاروسيل»، مشروعها متعدد الاستخدامات المطل على الواجهة البحرية في العاصمة المغربية الرباط.

انطلقت الأعمال الإنشائية في المشروع على ساحل العاصمة في مطلع هذا العام، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في الربع الثالث 2022. وتم منح عقد تشييد المرحلة الأولى بقيمة 300 مليون درهم لشركة «سوجيا المغرب» التابعة لمجموعة «فينشي» الفرنسية، حيث تتولى بناء المناطق السكنية والممشى على الواجهة البحرية وأكثر من 40 منفذ بيع بالتجزئة تتوزع على مختلف أنحاء المشروع الساحلي.

وكانت شركة «سوجيا المغرب» التي تعد لاعباً بارزاً في قطاع الإنشاءات بالمغرب قد استكملت أعمال الحفر في مشروع «لو كاروسيل» وبدأت بتشييد أساسات المشروع. وتمضي أعمال بناء الشقة السكنية النموذجية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد ومن المقرر تسليمها في شهر سبتمبر 2020. وعلاوة على التقدم المحرز في المرحلة الأولى من المشروع لاستكمالها في عام 2022، التزمت شركة الإنشاءات الفرنسية بتسليم جميع المهام في الوقت المحدد وفقاً لخطة التشييد التي وضعتها «إمكان».

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