غرفة رأس الخيمة وستيفي الشرق الأوسط: توزيع جوائز الفائزين بالجائزة في دورتها الاولى 25 أغسطس

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، بالتنسيق مع القائمين على جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020، عن حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بجائزة الدورة الأولى في حفل افتراضي، 25 أغسطس الجاري، حيث سيتم تكريم 153 مبتكراً وفائزاً بالجائزة، تقدموا للترشيح للجائزة من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تصنيف الفائزين وفق الجوائز التي حصلوا عليها: فاز بالجائزة الذهبية 84 فائزاً، وبالجائزة الفضية 33 فائزاً، فيما فاز بالجائزة البرونزية 36 فائزاً، وسيتم تقديم الجوائز للفائزين خلال حفل تكريم افتراضي بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة ايذاء جائحة "كورونا"، ويتوقع ان يشارك في حفل التكريم الافتراضي أكثر من 600 مشارك، بالإضافة لوسائل الاعلام العربية والاجنبية المحلية والاقليمية والعالمية.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ان الجائزة تعد إنجازاً حقيقياً يعزز الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، ودعمهما اللامحدود لغرفة التجارة والقائمين عليها.

وأشار إلى أن انطلاق حفل الجائزة في دورتها الأولى، من إمارة رأس الخيمة وبرعاية الغرفة، جاء نتاج اتفاق شراكة استراتيجية مع جوائز الأعمال الدولية السنوية، والمعروفة باسم جوائز ستيفي، لاستضافة دورتها الأولى من جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" بالإمارة والذي تم توقيعه والاعلان عنه في فبراير 2020، مبينا أن استضافة امارة رأس الخيمة لدورة جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020، لن تقتصر على الدورة الاولى فحسب بل سيتم استضافة برنامج وحفل توزيع الجوائز السنتين المقبلتين أيضا، وبعدها مرة كل سنتين على الأقل.

وأوضح النعيمي، تستهدف الجائزة فئات عديدة منها ما هو يختص بالإدارة، ويتم التقييم والتكريم على أساس الابتكار في الإدارة التنفيذية، بما في ذلك جائزة الإدارة المبتكرة في عدد من القطاعات والشركات، كذلك فئات جوائز الشركة أو المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تُدْرِك الأهمية القصوى للابتكار في المؤسسة بأكملها، مثل جائزة التميّز في الابتكار للعديد من القطاعات، وأيضاً فئات جوائز الاتصالات المؤسسية، والعلاقات العامة للشركات، وهذه الفئات تكرّم الابتكار في ممارسة الاتصالات، وكذا تسيير الإدارة واستخدام التكنولوجيا.

وأضاف، تأتي ضمن الفئات المستهدفة، فئة جوائز خدمة العملاء، وفئة الموارد البشرية، والتي تعترف بالابتكار في الإدارة والتخطيط، إضافة إلى فئة تختص بقطاع التسويق، والتي يتم تقييمها على اساس التميز في التخطيط والممارسة التسويقية، وأيضا فئة المعنيين بالمنتج الجديد وإدارة المنتجات، وإدارة المنتجات في 12 قطاعاً مختلفاً، منها الموقع الإلكتروني بما في ذلك إنتاج أفلام الفيديو، والتطبيقات والبرامج، والتقارير السنوية، وفئات جوائز الفعاليات والعروض المباشرة، بالإضافة إلى فئة جوائز التكنولوجيا.

وأكد النعيمي، أن غرفة تجارة رأس الخيمة وجدت في استضافة هذا الحدث الضخم وهذا الحضور الكبير، فرصة سانحة للاستفادة منه لتعزيز جهودها الترويجية للإمارة بأسلوب مبتكر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما فرضته من مستجدات، حيث سيتم بث فيديو تعريفي عن الإمارة للترويج لها، وكذلك كلمة مسجلة لرئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الافتتاح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز