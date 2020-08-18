الاتحاد العقارية تنشد التعافي عبر الصحة والضيافة

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتجه الاتحاد العقارية إلى خفض خسائرها من خلال 4 محاور، الأول يتمثل بدخولها قطاعات الصحة والضيافة والثاني بيع 3 شركات تابعة لها في طرح خاص، والثالث بالعمل على زيادة الأرباح، والرابع تخفيض رأس المال أو زيادته.

وكانت الشركة أعلنت بياناتها المالية للنصف الأول حيث تكبدت خسائر صافية بنحو 160 مليون درهم، لتصل الخسائر المتراكمة إلى 2.3 مليار درهم، ما يشكّل 53.7 % من رأس المال. فيما أعلن سوق دبي المالي أنه تم إيقاف التداول على أسهم الشركة، موضحا أن قرار الإيقاف يرجع لعدم إفصاحها عن معلومات جوهرية. وتدرس الشركة طرح خيارات خفض أو زيادة رأس المال أمام المساهمين في الوقت المناسب، ويبلغ رأس المال المصرح به 7 مليارات درهم، بينما يبلغ رأس المال المدفوع حالياً 4.29 مليارات درهم.

تعافٍ

وجاءت سيناريوهات الشركة لاستعادة عافيتها، على لسان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة الحمادي، والتي أدلى بها للصحفيين أمس الأول، مؤكدا أن الشركة تستهدف خفض خسائرها المتراكمة وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل 15 عاما، حيث كانت من أوائل وأبرز شركات التطوير العقاري في دبي.

وضع أفضل

وأشار إلى أن أوضاع الشركة حاليا أفضل بعد إعادة الهيكلة، وبلغ حجم المديونية في البيانات المالية 1.7 مليار درهم، إلا أن إعادة الهيكلة خففت العبء المالي على الشركة من ناحية الأقساط ونسبة الفائدة وفترة السداد.وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي تدرسها الشركة حاليا قد تدخلها منفردة أو مع أطراف أخرى، وتنكب الشركة حاليا على مراجعة دراسات فنية ومالية لصفقتي استحواذ بالقطاع الصحي.

بيع أصول

ويقول الحمادي إن الشركة تدرس بيع «أتو مول» الذي أعيد ترميمه في موتور ستي بنسبة إنجاز بلغت 70%، إلى مستثمر يرغب بتحويله إلى مشروع نصفه مستشفى والآخر جامعة، وقد تتجاوز قيمة الصفقة 500 مليون درهم، وفيما يتعلق بمشروع موتور ستي هيلز، الذي أطلقته الشركة مؤخرا فهو في مرحلة الحصول على الموافقات الرسمية. ومن المتوقع فتح باب الاستثمار فيه خلال الربع الأول 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز