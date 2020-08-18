جمارك دبي أفضل جهة لإدارة المشاريع بآسيا و«الهادئ»

المصدر: دبي - البيان

حققت جمارك دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتها الحافلة في مجال إدارة وتطوير المشاريع المبتكرة على المستوى العالمي، حيث حصدت جائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في آسيا والمحيط الهادئ 2020» في المسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها البرازيل تهدف إلى تطوير مجتمع إدارة المشاريع عالمياً. والتحالف يضم 10,000 عضو من 110 دول، وتفوقت جمارك دبي على عدة مؤسسات من 20 دولة حول العالم متمثلة بهيئات حكومية وشركات خاصة.

تم الإعلان عن الفائزين حسب التقسيمات الجغرافية لأربع أقاليم رئيسية في العالم وهي: آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا، أوروبا والأمريكيتان بعد أن خاضت هذه المؤسسات 5 مراحل مكثفة من التقييم بدأت من 13 يناير حتى 8 يوليو.

وفي المرحلة السادسة والأخيرة يتنافس 4 فائزين وهم: جمارك دبي، شوبريت من جنوب أفريقيا، ايتيرا اسا من أوكرانيا، بانكو فيكهسا من الهندوراس على المركز الأول عالمياً والتي سيتم إعلان الفائز بها في 29 أكتوبر خلال منتدى الجائزة العالمي عبر حفل رسمي يشمل جميع الدول المشاركة.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: فوز جمارك دبي بهذه الجائزة العالمية يسلط الضوء على تقدير وتثمين جهودها المتواصلة والمستدامة لتطوير أفضل المشاريع والخدمات الجمركية الذكية التي تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين وتحقيق سعادتهم عن هذه الخدمات الذكية والتي بلغت 98%، وبالتالي تطوير وتنمية أعمالهم التجارية وزيادة العائد على الاستثمار منها، مشيراً إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تؤسس مشاريعها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ موقع دبي مركزاً ذكياً رائداً للمال والأعمال ومشاريع المستقبل. وأكد أن هذه الجائزة المرموقة تعزز سمعة الإمارات ودبي عالمياً وتدعم موقع الدولة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية.

المركز الأول

وعبر أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بفخره بالفوز بهذه الجائزة، موجهاً بضرورة التحضير للمنافسة بقوة على المركز الأول عالمياً، مؤكداً أن رصيد جمارك دبي المتزايد من الجوائز العالمية يعكس نهج الدائرة الناجح بالاستثمار المستدام في تطبيق أفضل الممارسات واستحداث منهجيات متطورة لتنفيذ مشاريعها المبتكرة من أجل تسهيل التجارة وحركة المسافرين، حيث تتعامل إمارة دبي تجارياً مع ما يزيد على 200 دولة.

وأوضح جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي أن الجائزة تعتبر ثمرة الجهود المستمرة منذ عام 2007 عند تأسيس مكتب إدارة المشاريع لبرنامج التطوير والتحديث. وتعمل جمارك دبي وضمن جهود الدائرة الرامية لاستشراف مستقبل قطاع التجارة على تطوير مشروع منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الأولى من نوعها في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بزيادة الدخل القومي لإمارة دبي بقيمة 12 مليار درهم حتى نهاية 2023، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيض تكاليف التشغيل لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20% من أجل استقطاب شركات التجارة الإلكترونية العالمية لتأسيس مراكز توزيع لها بدبي.

سباق الابتكار

وأكد يوسف العوضي مدير إدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي، تعزيز جهود الدائرة لتحقيق تقدم جديد في سباق الابتكار والتطور في إدارة المشاريع. وقد تم تنفيذ أكثر من 125 مشروعاً خلال الأعوام 2007 – 2019 تعادل قيمتها 350 مليون درهم وساهمت في تحقيق الأهداف الرئيسية للدائرة في محوري حماية المجتمع وتسهيل التجارة وحركة المسافرين.

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