15 مليون دولار أرباحاً نصفية لـ«جي إف إتش»

المصدر: (المنامة - البيان)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس، نتائجها المالية للستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو. وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 15.05 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بـ 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول 2019، بانخفاض بنسبة 69.4%.

ويعزى ذلك إلى تفشي وباء «كوفيد19» وتباطؤ السوق، الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة. بلغت قيمة الربح للسهم عن الفترة ما مقداره 0.45 سنت مقارنة بما مقداره 1.45 سنت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019. بلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة 20.39 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بما مقداره 48.43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض بنسبة 57.9%.

بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار أمريكي، كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 1.00 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019، بانخفاض بنسبة 15.0% وذلك جراء التأثير المالي لـ «كوفيد19». وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.13 مليارات دولار، كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 5.95 مليارات دولار، كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع بنسبة 3.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز