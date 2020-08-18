«شعاع كابيتال» تستهدف إدارة مزيد من الأعمال المصرفية الاستثمارية

المصدر: دبي – رامي سميح

أكدت شركة «شعاع كابيتال» مواصلة توحيد كافة الأنظمة التشغيلية والتنظيمية عقب الاندماج، مشيرة إلى أن نموذج أعمالها يسمح لها باقتناص الفرص حتى في الأسواق شديدة الاضطراب وذلك من خلال إطلاق صناديق استثمارية جديدة واستهداف إدارة المزيد من الأعمال المصرفية الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة، في مؤتمر صحفي أمس عبر الهاتف بمشاركة جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي للشركة ومصطفى خريبة، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول، إنها مستمرة في تعزيز مصادر الإيرادات المستقرة والمتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

ونوهت «شعاع» إلى أن أهدافها طويلة الأمد تشمل تحقيق عائد على حقوق المساهمين يتجاوز 15%، وتسجيل معدل التكلفة إلى الدخل دون الـ 60% وتحقيق نسبة تمويلية أقل من الـ 60%، مشيرة إلى تمكنها من تحقيق 48% من المعدل السنوي المستهدف تحقيقه مع نهاية العام 2021، والذي تم رفعه إلى 55 مليون درهم من 50 مليوناً سابقاً والناتج عن التآزر الناجم عن الاندماج.

وأشارت إلى تقليص أصولها غير الرئيسية بنسبة 38% منذ يوليو 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث تمكنت من تحرير أكثر من 128 مليون درهم، موضحة أن الإدارة الرشيدة لرأس المال العامل ضمنت تحقيق معدلات السيولة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من العام الجاري إلى 5 ملايين درهم، والأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك إلى 125 مليوناً .

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