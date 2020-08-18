«شمس» تطلق حزمة داعمة لرائدات الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، حزمة خاصة لدعم رائدات الأعمال تهدف إلى تمكينهن وتطوير أعمالهن، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفل به في الـ 28 من أغسطس في كل عام.

وتتيح هذه الحزمة لسيدات الأعمال الفرصة لتأسيس شركاتهن في هيئة حاضنة للمبتكرات والمبدعات والإعلاميات على مستوى المنطقة، بتخفيض الرسوم بنسبة 50٪ على أي رخصة عمل تجارية، و30٪ عند تجديد الرخصة. تشمل الحزمة جميع الأنشطة التجارية المقدمة من (شمس) لسيدات الأعمال.

وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس): نسعى دائماً لتمكين المرأة بشكل عام، والمرأة الإماراتية بشكل خاص، مع تقديم حلول ذكية ومبتكرة، من دورها تهيئة بيئة عمل مناسبة لهن لإطلاق مشاريعهن الخاصة بسهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وبدعم من الشركات المماثلة في مجتمع أعمال متكامل. ودعم "شمس" لرائدات الأعمال ينطلق من استراتيجيتها ورؤيتها في اكتشاف وتطوير المواهب.

وتستمر المبادرة حتى منتصف الشهر المقبل، وتشمل من تجاوزن 19 عاماً، وتضم جميع الأنشطة التجارية للسيدات اللواتي يتقدمن بطلب للحصول على التراخيص الجديدة في (شمس) وذلك من 16 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

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