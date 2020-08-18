اقتصادية رأس الخيمة تدعم أعضاء رخصة الغد

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

نظمت اقتصادية رأس الخيمة ورشة «كوني خبيرة بنفسك»، عن بُعد، لدعم وصقل مهارات أعضاء برنامج رخصة الغد، وسيدات المجتمع الطامحات إلى تعلم مهارات يدوية مهمة، ضمن سلسلة ورش العمل التطويرية، التي تنظمها الدائرة، بحضور 60 مشاركة، قدمتها خبيرة التجميل دينا شيوخ العيد.

وأوضحت فاطمة عبدالعزيز السويدي مديرة قسم دعم وتطوير الأعمال بالدائرة أن ورشة «كوني خبيرة بنفسك» استهدفت تمكين المشاركات من اكتساب مهارة استخدام مواد التجميل لمختلف المناسبات، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهن في استخدام وإتقان الأدوات اللازمة لذلك، تمهيداً لإعدادهم لفتح رخص تجارية ورخص غد للعمل من المنزل. وأضافت: تناولت الورشة محاور مختلفة.

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