تخصيص 10 مواقع لمحطات وقود على طريق خورفكان بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد محمد النزر الفلاسي المتحدث الرسمي لدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أنه تنفيذاً لتوجيهات ورؤية الحكومة في الشارقة ولتسهيل الحياة الكريمة للمواطنين تم اعتماد وتخصيص 10 مواقع لمحطات التزود بالوقود متمركزة من بداية طريق خورفكان إلى نهاية الطريق ستخدم سكان المدينة ومرتادي الطريق، إضافة إلى اعتماد محطتين إضافيتين في قلب مدينة خورفكان، وهما الآن تحت الإجراءات الرسمية وستريان النور قريباً.

منطقة سياحية

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، رداً على مداخلة حول ازدحام وتكدس المركبات أمام محطات البترول بهدف التزود بالوقود في منطقة خورفكان، والتي أصبحت منطقة سياحية يرتادها الكثير من الزوار.

وأكد أن امتداد طريق خورفكان يعتبر محوراً كبيراً للتنمية وستنشأ عليه مراكز خدمة عديدة في القريب العاجل لخدمة مستخدمي الطريق والمناطق المجاورة، مبيناً أنه في بداية الطريق تم اعتماد 4 مواقع لمحطات الوقود تخدم مستخدمي الطريق وأهالي المناطق المجاورة، وهم أهالي ضاحية السيوح ومنطقة جويزع التجارية وسكان مدينة تلال مستقبلاً.

وعلى شارع الإمارات بجانب مدينة تلال هناك موقعان لمحطتي وقود متقابلتين تحت التنفيذ وسيتم إنجازهما قريباً.

كما تم اعتماد محطتي وقود في طوي السامان إلى جانب منطقة وشاح، وهناك موقعان متجاوران على طريق خورفكان ستخدمان مستخدمي الطريق والمناطق المجاورة بالقرب من سفاري الشارقة، أي من الشارقة إلى صناعية الذيد الجديدة هناك 8 محطات، إضافة إلى محطتين على شارع الإمارات فيصبح العدد 10 محطات.

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