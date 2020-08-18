911 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 911 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 121 مبايعة، بقيمة 234.21 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي، بقيمة 114.06 مليون درهم و102 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 120.15 مليون درهم. في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كونها أهم المبايعات. وتصدرت ورسان الأولى المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 572.57 مليون درهم، منها 23 رهن أراض بقيمة 522.55 مليون درهم، و25 رهن فلل وشقق، بقيمة 50.01 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 460 مليون درهم ورهن في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 19 هبة، بقيمة 104.32 ملايين درهم، أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 75 مليون درهم، وهبة في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، بقيمة 25 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز