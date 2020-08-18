إدراج المواد الغذائية ضمن «رخص انطلاق»

المصدر: دبي- البيان

واصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تطوير وتوسيع دائرة «رخص انطلاق»، عبر ترخيص قطاع المواد الغذائية ضمن القطاعات التي تشملها الرخصة، من خلال إتاحة ممارسة 19 نشاطاً ضمن تجارة المواد الغذائية، و7 أنشطة أخرى ضمن تحضير الأغذية. كما وفّرت المؤسسة إمكانية إصدار بطاقة منشأة لأصحاب رخص انطلاق ولكافة الأنشطة وليس فقط الغذائية، بما يشمل تأشيرات عمل لثلاثة موظفين فقط.

وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن «رخص انطلاق» صممت خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد القاطنين في إمارة دبي، وذلك لمساعدتهم على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة في مجالات متنوعة، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل جهودها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين، ويهدف توسيع دائرة أنشطة رخص انطلاق إلى دعم ومساندة التواجد الناجح والفعّال لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر توفير آلية عمل تعزز من فرص النجاح لأصحاب هذه المشاريع.

أنشطة مدرجة

وتُمنح «رخص انطلاق» لمشاريع منزلية في دبي، مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة، أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد حتى الآن أكثر من 1700 رخصة فعّالة ضمن برنامج «انطلاق» في دبي، وتشمل الأنشطة المسموح ممارستها ضمن البرنامج: الاستشارات والتدريب؛ تصميم الأزياء والملابس؛ التصميم الداخلي؛ الوساطة العقارية؛ تنظيم الحفلات والمناسبات الترفيهية، والدعاية والإعلان، وغيرها. علماً أنه لا يمكن أن يكون لدى مقدم الطلب أكثر من رخصتي انطلاق.

وشملت قائمة الأنشطة المدرجة تحت فئة تحضير الأغذية على 7 أنشطة، كالتالي: تحضير الحلويات والسكاكر، تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، بيع الوجبات الخفيفة، بيع الشطائر، تحضير العصير، وبيع المثلجات.

في حين ضمت قائمة أنشطة تجارة المواد الغذائية، 19 نشاطاً، وهي: تجارة التمور، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة أغذية الأطفال، تجارة الأغذية الخفيفة، تجارة الألبان ومنتجاتها، تجارة السكر، تجارة الشاي، تجارة البن، تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة، تجارة المكسرات، تجارة الملح، تجارة المياه المعدنية، تجارة المرطبات، تجارة العصائر، تجارة الثلج، تجارة البهارات والتوابل، تجارة الخبز ومنتجات المخابز، تجارة الحلويات والشوكولاتة، تجارة العسل ومستلزمات النحل.

تحضير الأغذية

وفيما يتعلق بالاشتراطات المتعلقة بأنشطة تحضير الأغذية، أشارت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أنه يشترط أن يكون المكان المخصص لمزاولة النشاط في الرخصة (المطبخ) خارج المنزل أو الفيلا، وله مدخل خارجي.

كما يشترط الالتزام بالنشاط المذكور في الرخصة فقط، ولا يسمح بمزاولة أي عمل خارج نطاق النشاط الممنوح لصاحب الترخيص، إلى جانب الالتزام بتحديد مواعيد للعمل، ويلتزم خلالها المتعامل بفتح الباب الخارجي للمطبخ، كما يحق للموظفين المصرح لهم في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو اقتصادية دبي أو بلدية دبي بدخول موقع المشروع للتفتيش عليه والاطلاع على أية مستندات أو سجلات يطلبونها وإبداء الملاحظات والإدلاء بالإرشادات حول طريقة العمل والأداء بشكل عام.

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