مبادرات «اتصالات» تخدم 300 ألف شركة صغيرة في الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

تقدم «اتصالات» خدماتها إلى ما يزيد على 300.000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتسهم في مواكبة طموحاتهم أثناء رحلتهم نحو التحول الرقمي.

وقد استحوذ الابتكار والإمكانات الرقمية على أهمية بالغة خلال الظروف الاستثنائية التي نشهدها اليوم، حيث يسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل محوري في اقتصاد دولة الإمارات، ويشكل نسبة 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وأكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «تحرص اتصالات بشكلٍ دائم على دعم عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية كافة احتياجاتهم وتسخير كافة الجهود لتيسير أعمالهم في كافة الظروف من خلال تأمين الاجتماعات الافتراضية وخدمة المتابعة والتحليل بتقنية الفيديو السحابية، وباقات البيانات، والدقائق الشهرية للمكالمات، والأجهزة، والباقات المفوترة».

وأشار محمود إلى عدد من المبادرات التي طرحتها «اتصالات» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تتماشى مع الجهود التي تبذلها الإمارات لضمان الصحة والسلامة في المجتمع، كما تستجيب المبادرات لمتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل تأمين الاجتماعات الافتراضية، وخدمة المتابعة والتحليل بتقنية الفيديو السحابية، وباقات البيانات، والدقائق الشهرية للمكالمات، والأجهزة، والباقات المفوترة.

وقال محمود إنه تماشياً مع التوجيهات الحكومية لتحقيق العودة التدريجية لقطاع الأعمال، قامت «اتصالات» بتوفير 4 أنواع للكاميرات الحرارية والعديد من الأجهزة والتطبيقات المخصّصة لتسهيل إجراءات السلامة خلال هذه الظروف الراهنة، وبأقساط مرنة لغاية 36 شهراً.

التجارة الإلكترونية

وفيما يتعلق بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، قال محمود: «عملنا بحرص شديد على توفير الأدوات والميزات التي تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات المتنوعة في قطاع التجزئة، في الوقت الذي يميل العملاء فيه إلى خفض تحركاتهم، وتفادي الاحتكاك المباشر في تعاملاتهم».

وتوفر «اتصالات» خدمة المتجر الإلكتروني مع حلول إدارة البيانات على الإنترنت للمشتركين الجدد والحاليين الراغبين بدمج التحول الرقمي في أعمالهم، مما يتيح لهم التواصل مع عملائهم عبر خدمات Google My Business وGoogle Maps، وإدراج المواقع الإلكترونية، وإدارة صفحات المواقع الإلكترونية، والمتجر الإلكتروني وذلك ابتداءً من 160 درهماً شهرياً.

خدمة عصرية

وأردف محمود: «يعكس شعار اتصالات (معاً)؛ التزامنا التام بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، حيث توفر خدمة المتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو التي تقدمها (اتصالات) الحلول الأمنية المتطورة والمرتكزة على تحليلات الفيديو».

وتتيح «اتصالات» لعملائها خدمة المتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو «VSAAS» من خلال أربع فئات. وبمجرد الاشتراك، يحصل العملاء على خدمة التركيب مجاناً ودون أي رسوم.

حلول التواصل

وتزود «اتصالات» الحلول الحيوية للتواصل، وتلتزم بإبقاء العملاء والموظفين والمجتمعات على اتصال تام خلال هذه الفترة أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأضاف عصام محمود: «في ظل سعيها لتلبية الطلب غير المسبوق على حلول التواصل وإبقاء قطاع الأعمال على اتصال تام، حرصت (اتصالات) على طرح مجموعة واسعة من باقات الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى منصة CloudTalk Meeting، وهي منصة الاجتماعات الافتراضية الموحدة التي توفرها (اتصالات) لقطاع الأعمال».

الاتصال والإنتاجية

وتشهد بعض الشركات العودة إلى العمل بصورة تدريجية، بينما يواصل بعضها الآخر العمل عن بعد. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات تتعلق بالحفاظ على سلامة الموظفين، وإبقائهم على اتصال مع العملاء، وتأمين استمرارية الأعمال.

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