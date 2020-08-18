سلامة توزع فائضاً 11.5 مليون درهم لحملة وثائق التكافل

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، أمس عن «دفع فائض» (عائدات نقدية) بقيمة 11.5 مليون درهم للمجموعة المؤهلة والمستحقة من حملة وثائق التكافل الائتمانية على الحياة لعام 2019، في خطوة تعكس النتائج الإيجابية للشركة للنصف الأول من العام 2019.

وقال برويز صديق، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: «تعد شركة سلامة واحدة من بين عدد قليل من شركات التكافل العاملة في المنطقة والتي تقوم بتوزيع فائض على حملة وثائق التأمين على الحياة الائتمانية من لأفراد والمجموعات منذ أكثر من عقد من الزمن، في خطوة تعكس روحية التكافل الإسلامي.

ويشكل منح عائلتنا من حملة وثائق التكافل هذا الفائض صفة استثنائية من صفات»سلامة«وعلامة مميزة من علامات قاعدتها الواسعة من التقديمات، كما يشكل هذا الأمر دلالة على قناعتنا بجودة منتجاتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن نقدر ثقة عملائنا وشركائنا، وسوف نستمر في الحرص على أن يكونوا جزءاً أساسياً من نشاطنا الذي نمارسه وفق منهج مسؤول».

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