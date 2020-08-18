عروض متميزة لفنادق دبي الفخمة خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

أصبح حجز عطلة عائلية في دبي أكثر سهولةً من أي وقت مضى مع عروض الحجز الفندقية الرائعة في عدد من أشهر فنادق المدينة وأكثرها فخامة خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ أو حتى استكشاف معالم المدينة، حيث تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل العروض الترويجية الفندقية المثالية للعائلات والأطفال.

يقدم فندق ومنتجع جميرا زعبيل سراي للأصدقاء والعائلات فرصة الاستمتاع بإجازة رائعة على نخلة جميرا، حيث يمكن لفيلات الإقامة الملكية في المنتجع استقبال ما يصل إلى 10 ضيوف لقضاء يوم واحد والاستمتاع بأشعة الشمس.

ويسري العرض بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً بسعر 1499 درهماً إماراتياً ويشمل الدخول إلى شاطئ الفندق إضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم يمكن إنفاقه في مطعم بلاج البيروفي مع حسم 30% على المشروبات. ويمكن للضيوف أيضاً اختيار المبيت في فيلا الإقامة الملكية مع الحصول على خادم شخصي مدة 24 ساعة وإفطار مجاني وكابينة شاطئية مقابل 3000 درهم غير شاملة الرسوم والضرائب.

يعد فندق ومنتجع وان آند أونلي جزيرة النخلة إحدى وجهات الضيافة الرائعة لقضاء عطلة صيفية مثالية للعائلات. ويقدم المنتجع الذي يقع على طرف الهلال الغربي لنخلة جميرا، للسكان والزوار أسعاراً مخفضة على الإقامة في عدد من الغرف والأجنحة الفخمة، ويشمل ذلك وجبة إفطار مجانية وتسجيل المغادرة في وقت متأخر حتى الساعة 6 مساءً، ورصيداً بقيمة 500 درهم لكل غرفة في الليلة يمكن إنفاقه في المطاعم والمقاهي داخل المنتجع.

ويسري العرض حتى يوم 30 سبتمبر، حيث يمكن للضيوف حجز غرفة بالم مانور بريمير مقابل 1750 درهماً غير شاملة الضرائب والرسوم، أو غرفة بالم بيتش بريمير مقابل 1850 درهماً غير شاملة الضرائب والرسوم أو جناح بالم بيتش جونيور مقابل 2200 درهم غير شاملة الضرائب والرسوم أو جناح بالم بيتش التنفيذي مقابل 2600 درهم أو فيلا بالم بيتش فرونت مقابل 12000 درهم.

يقدم فندق فيدا تلال الإمارات فرصة قضاء عطلة قصيرة بأسعار تناسب الجميع. حيث يمكن للضيوف حجز إحدى غرف الفندق العصرية مقابل 299 درهماً فقط غير شاملة الضرائب والرسوم، والاستمتاع بحمام السباحة مع إطلالة خلابة على مضمار نادي الإمارات للجولف، ثم طلب الطعام من قائمة المأكولات العالمية التي يقدمها مطعم أوريجنز.

ويقدم الفندق أيضاً إمكان تسجيل الوصول المبكر ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وتسجيل الخروج المتأخر في تمام الساعة 6 مساءً إضافة إلى قسيمة لزيارة الفندق خلال فترة سنة من تاريخ الإقامة، ما يجعله وجهةً مثاليةً لعطلةٍ ممتعة.

فنادق أكور

يعد هذا الوقت مثالياً بالنسبة للعائلات للتسجيل في عضوية برنامج فنادق أكور. وبالشراكة مع مفاجآت صيف دبي، تقدم مجموعة الفنادق الشهيرة للأعضاء حسماً بنسبة 50% على تجارب الإقامة وتناول الطعام في 13 علامة تجارية تابعة لها في مختلف أنحاء دبي.

ويسري العرض حتى 30 سبتمبر ويشمل فنادق رافلز دبي وفيرمونت دبي وفيرمونت النخلة، إضافة إلى فنادق سوفيتيل وبولمان وموفنبيك وسويس أوتيل وإم جاليري. كما يشمل العرض فنادق نوفوتيل وميركيور وأداجيو وريكسوس وايبس في مختلف أنحاء دبي.

وفي ظل وجود العديد من الفنادق التي يمكن الاختيار بينها والحسوم التي يمكن الاستفادة منها، يعد هذا العرض مثالياً للعائلات التي ترغب في استكشاف المدينة أثناء قضاء العطلة الصيفية، أو الاسترخاء بجوار حمام السباحة.

تميز

يمكن للضيوف الاستمتاع بقضاء عطلة صيفية متميزة في منطقة مرسى دبي، حيث يقدم فندق تماني مارينا أسعاراً خاصة للعائلات والأصدقاء طوال فترة الصيف، تبدأ من 210 دراهم للغرفة الفردية شاملة الإفطار. ويمكن ترقية هذا العرض ليشمل الإفطار والعشاء مقابل 280 درهماً، أو جميع الوجبات مقابل 310 دراهم.

ويقدم الفندق أيضاً جناحاً فسيحاً يتكون من غرفتي نوم مقابل 455 درهماً شاملة المبيت والإفطار لشخصين، أو مقابل 485 درهماً لثلاثة أشخاص أو 515 درهماً لأربعة أشخاص. ويمكن ترقية العرض ليشمل الإفطار والعشاء مقابل 495 درهماً لشخصين أو 545 درهماً لثلاثة أشخاص أو 595 درهماً لأربعة أشخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز