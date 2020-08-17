مجلس العمل الفلسطيني: الإمارات خير سند لحقوق الشعب الفلسطيني

المصدر: أبوظبي : البيان

أكد مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي اليوم على أن دولة الإمارات كانت منذ أيام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومازالت لليوم خير سند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى اليوم.

وشدد المجلس في بيان رسمي له اليوم على أن دولة الإمارات احتضنت وتحتضن عددا كبير ا من الفلسطينيين على أرضها منذ عشرات السنين مؤكدا على ثقته المطلقة بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد المجلس على ثقته التامة بأن دولة الإمارات لن تفرط بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشددا على أن دولة الإمارات دولة مستقلة ذات سيادة ولها الحق في اختيار سياستها الخارجية وإبرام اتفاقيات بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.

يذكر أن مجلس العمل الفلسطيني تم تأسيسه عام 2004 في أبوظبي من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدائرة الاقتصادية في أبوظبي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز