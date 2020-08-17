مراكز تسوق «ماجد الفطيم» تطلق مبادرة «يا بيروت» لدعم لبنان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مبادرة «يا بيروت» من أجل توفير الدعم والمساعدات للشعب اللبناني بعد الانفجار المأساوي الذي هزّ بيروت في 4 أغسطس 2020. وتشارك في المبادرة كافة مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الإمارات حيث سيتم جمع التبرعات وتوزيعها على العائلات اللبنانية والأفراد الذين تضرّروا جراء تفجير بيروت.

وتحث «ماجد الفطيم» عملاءها من المتسوّقين وزوار مراكزها التجارية وكافة أفراد المجتمعات المحيطة بها على مد يد العون للشعب اللبناني، من خلال تقديم التبرعات والمستلزمات الأساسية. وتشمل هذه التبرعات السلع الغذائية غير القابلة للتلف، والألبسة، والأجهزة الإلكترونية، والكتب والألعاب.

وبدأت «ماجد الفطيم» تفعيل هذه المبادرة في الإمارات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وسيتم وضع صناديق التبرعات عند نقاط متعدّدة في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في الإمارات، التي تشمل «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، وسيتي سنتر الشارقة وسيتي سنتر عجمان، وسيتي سنتر الفجيرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وماي سيتي سنتر مصدر إضافة إلى كافة مراكز متاجر في الدولة.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، لدى ماجد الفطيم العقارية: ندرك صعوبة هذه الأوقات التي يعيشها الشعب اللبناني في كافة أرجاء العالم، ولدى ماجد الفطيم حضور واسع من خلال أعمالها المتعدّدة في لبنان منذ سنوات طويلة شهدت خلالها الشركة نمواً كبيراً لتكون اليوم جزءاً فاعلاً من مجتمعه المحلي، ولذا نشعر بأن من مسؤوليتنا وواجبنا أن نقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة المجتمعات المتضررة والأشخاص الأكثر حاجة.

كما أننا شاكرون جداً للدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر مبادرة يا بيروت - لدعم لبنان.

وتندرج المبادرة في إطار التزام شركة «ماجد الفطيم» توفير الدعم لكافة المجتمعات التي تخدمها وتحتضن مراكز التسوق التابعة لها.

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