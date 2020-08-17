شيميرا كابيتال تقرع جرس افتتاح سوق دبي المالي "

المصدر: وام

قرع سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمارات (ذ.م.م)، اليوم جرس بدء التداول في سوق دبي المالي احتفالاً بإدراج صندوق المؤشرات المتداولة شيميرا ستاندردز آند بورز الإمارات شريعة المتداول -الشريحة (ب)- ذات العائد الموزع في السوق.

وقد تم إدراج وحدات الشريحة (ب) من الصندوق ذات العائد المُوزع في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (CHAESHIN). ويحاكي الصندوق المؤشر الاسترشادي S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index، الذي يتضمن أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في الدولة.

حضر احتفالية قرع الجرس حسن السركال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وسيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتتيح الشريحة (ب) توزيع الأرباح العائدة إلى الصندوق عن استثماراته في الأسهم المشمولة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة على المساهمين.

ويقيس المؤشر أداء مجموعة من الأسهم عالية السيولة لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، ومن ثم يتيح الصندوق الجديد للمستثمرين الاستفادة من نمو فئة أصول جديدة تحمل آفاق نمو كبيرة في أسواق المال الإماراتية.

وقال حسن السركال: "يسعدنا الترحيب بإدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال في خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية السوق لتنويع الأدوات المالية بما يثري جهود تنويع فئات الأصول المتاحة في السوق ويوفر لجمهور المستثمرين أداة جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.. لقد مثّل تنويع المنتجات وفئات الأصول بما في ذلك إدراج صناديق المؤشرات المتداولة التي تعد من أسرع القطاعات نمواً على المستوى العالمي أهم مرتكزات استراتيجية سوق دبي المالي".

وأضاف: "نتطلع لتعزيز هذا التوجه بالاستفادة من البنية الأساسية المتطورة والبيئة التنظيمية الجذابة والداعمة التي يوفرها السوق لتأسيس وإدراج مثل هذه الصناديق وغيرها من المنتجات بالتعاون مع الجهات التنظيمية ومختلف المؤسسات الاستثمارية.. وقال إن إدراج الشريحة (ب) من صندوق مؤشرات شيميرا الإمارات سيوفر لقاعدة السوق الضخمة والمتنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين أداة استثمارية جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات التي يرصدها مؤشر ستاندرد آند بورز".

ويكتسب قطاع المؤشرات المتداولة حضوراً متزايداً على المستوى العالمي إذ ارتفع إجمالي قيمة استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة عالمياً من 204 مليارات دولار فقط في عام 2003 إلى 6.18 تريليونات دولار في عام 2019.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) عن سروره بإطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة يحاكي مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية في أسواق المال الإماراتية وأن صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول يمثل فرصة استثمارية متكاملة وجذابة لشريحة متنامية من مجتمع الاستثمار، كما يتيح الاستفادة من إمكانيات النمو الواعدة في أسواق الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديث السعر المرجعي لوحدات صندوق المؤشرات بشكل يومي قبل بداية التداول بالاعتماد على صافي القيمة المحدثة لأصول الصندوق، ويتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى في السوق (15% صعوداً و5% هبوطاً) على سعر الوحدة اعتباراً من اليوم الأول للإدراج. ويخضع الصندوق لقواعد وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

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