سوق أبوظبي العالمي يحصد جائزة أفضل مركز مالي دولي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

حصد سوق أبوظبي العالمي جائزة أفضل مركز مالي دولي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2020 التي تقدمها مجلة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" المرموقة ومقرها لندن، وذلك للعام الثاني على التوالي، تقديراً لإنجازات السوق في قطاعي الخدمات المالية والقضائية.

وثمّنت لجنة التحكيم رؤية سوق أبوظبي العالمي الاستشرافية وجهوده لتوفير إطار تنظيمي عالمي للخدمات المالية الرقمية.

الجدير بالذكر أن جوائز "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" تكرم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون بشكل ملموس في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في العالم.

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