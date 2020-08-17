"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج أول صندوق متداول يتبع مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية

المصدر: وام

أدرج "سوق أبوظبي للأوراق المالية" اليوم صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال في السوق، الذي صمم لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index).

ويتم توفير المؤشر من قبل "إس آند بي" ويتتبع أداء الأسهم ذات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يفتح المجال أمام فئة أصول جديدة ومطلوبة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يسعون إلى الانفتاح على اقتصاد دولة الإمارات.

ويمتلك الصندوق الاستثماري المتداول "إس آند بي"، التابع لشركة شيميرا كابيتال حالياً فئتين للأسهم، الأولى فئة A التراكمية سيتم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتقوم على إعادة استثمار المكاسب المحققة في الصندوق مجددا بدون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، أما الفئة الثانية B فسيتم إدراجها في سوق دبي المالي وتقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين.

هذا ويوفر خيار فئة الأسهم المزدوجة في الصندوق للمستثمرين مرونة إضافية للاختيار بين عوائد المحفظة الاستثمارية العادية أو زيادة الاستثمار المستقبلي إلى أقصى حد.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:" نهنئ شيميرا كابيتال مرة أخرى على تطوير هذا المنتج، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقدم حلاً متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة الإسلامية مع إدراج رئيس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونعتبر أنها فرصة جديدة للمستثمرين لإضافة أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم وبالأخص أولئك الذين يسعون إلى تنويع مجال استثماراتهم بالإضافة إلى إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية".

وأشار إلى أن إدراج شركات الاستثمار المؤثرة مثل شيميرا لمنتجاتها في سوق أبوظبي يعود بالتأكيد إلى سلامة أحكامه التنظيمية و التشريعية، كما أن عدد الشركات التي ترغب في الإدراج بالسوق في ارتفاع وسوف تستفيد الشركات بالتأكيد من تحسين الوصول إلى رأس المال لتمويل طموحاتهم ومشاريعهم الاستراتيجية وخطط النمو في ظل سوق أبوظبي الذي يمتلك البنية التحتية المتطورة و التنظيمية الراسخة، مما يسهل إدراج مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة.

وأضاف المنصوري: "نجحت إمارة أبوظبي في جذب مجموعة أكثر تنوعا من شركات الاستثمار وحسابات للمستثمرين المتنوعة، و التي تحظى بدعم من خلال السيولة المتزايدة للسوق المالي، والتركيز على العملاء، واللوائح التنظيمية الراسخة و الشفافة. ويواصل السوق الحفاظ على قدرته التنافسية من خلال الاستثمار الرقمي في أنظمته وبنيته التحتية لتطوير سوق رأس مال على أعلى المستويات عالمية، وهو عنصر هام وفعال لاقتصاد أبوظبي".

وبدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال عن سعادته بإطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة يحاكي مؤشرا متوافقا مع الشريعة الإسلامية في أسواق المال الإماراتية وأن صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول يمثل فرصة استثمارية متكاملة وجذابة لشريحة متنامية من مجتمع الاستثمار، كما يتيح الاستفادة من إمكانيات النمو الواعدة في أسواق الإمارات.

جدير بالذكر أن المؤشر تم تأسيسه بواسطة مؤسسة ستاندرد اند بورز ويتم الإشراف عليه من جانب هيئة رقابية شرعية والتي تنعقد بصورة دورية لمتابعة المؤشر وضمان التوازن بين مكوناته وكذلك ضمان توافر عنصري السيولة والتطابق مع الشريعة الإسلامية بصورة ربع سنوية.

ويتكون المؤشر حالياً من 10 أسهم مالية في أسواق دولة الإمارات وهو ما يتيح للمستثمرين بوابة واحدة لتكوين محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات وفقاً للأحكام الإطارية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة ستاندرد اند بورز.

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