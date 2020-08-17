"أدنوك" تنجز 70% من مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام في الرويس

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجزت "أدنوك" أكثر من 70% من مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام في الرويس، البالغة تكلفته 3.5 مليارات دولار، ما يسهم في زيادة القيمة من كل برميل نفط تقوم أدنوك بإنتاجه ومعالجته، من خلال تعزيز هامش ربحية عمليات التكرير وإتاحة المزيد من خام مربان ذي القيمة العالية للتصدير.

ويتيح المشروع لأدنوك معالجة خام زاكوم العلوي المستخرج من حقول النفط البحرية في أبوظبي إلى جانب 50 نوعاً مختلفاً من الخامات الأخرى، بعد أن كانت عملياتها للتكرير معتمدة بشكل رئيس على معالجة خام مربان المستخرج من الحقول البرية في إمارة #أبوظبي على مدى 40 عاماً.

وسيتيح المشروع عند إنجازه في منتصف عام 2022 معالجة ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من أنواع النفط الخام الأكثر ثقلاً وحموضة، وذلك من مجمل الطاقة التكريرية للمصفاة في الرويس التي تصل إلى 840 ألف برميل يومياً.

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