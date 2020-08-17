مطار الشارقة يجتاز متطلبات تحييد الكربون

المصدر: (الشارقة - البيان)

نجح مطار الشارقة في أن يكون المطار الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، في اجتياز متطلبات المستوى النهائي «3+» والمعروف بتحييد الكربون (Neutrality) الذي يحدث عند صافي انبعاث لغاز ثاني أكسيد الكربون على مدار سنة كاملة بمعدل صفر، وذلك من برنامج «الانبعاثات الكربونية للمطارات»، الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، الأمر الذي يعكس تميز استراتيجية المطار في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تطبيق أعلى معايير الاستدامة.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في رحلة مطار الشارقة نحو الوصول إلى مستوى الحيادية في الكربون من خلال الالتزام بتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الكربون تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز