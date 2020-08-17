«عروض الشارقة للتسوق» تواصل تحويل الأحلام إلى حقيقة

المصدر: الشارقة – البيان

تواصل حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحويل الأحلام إلى حقيقة، معلنة عن فائزين جُدد في قائمة المحظوظين بجوائز السحوبات الأسبوعية الكبرى التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي في برنامج «عروض التسوق» الذي يقدمه تلفزيون الشارقة في إطار فعاليات الحملة التي تختتم الجمعة المقبل في مركز سيتي سنتر الشارقة، حيث سيشهد الأسبوع الأخير فرصاً مضاعفة للفوز بـ5 سيارات (BMW-X2)، فضلاً عن المكافآت والجوائز المجزية التي توفرها المراكز للمتسوقين تحفيزاً ومكافأة لهم.

وابتسم الحظ في السحوبات الأخيرة التي أقيمت وسط إقبال جماهيري كبير من المتسوقين والزوار بمركز الواحة مول بالشارقة، لكل من الإماراتية نورة الخالدي والسريلانكي فيصل ماجد، بعد فوزهما بسيارتين من نوع (BMW-X2)، كما شهدت منصة السحوبات توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى التمتع بتجربة تسوق شيقة مملوءة بالخصومات التي تتراوح بين 25 - 75% على مختلف الماركات العالمية.

وفي هذا الصدد أعرب إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، منسق عام العروض، عن تهانيه للفائزين في السحوبات متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ بعد، ومؤكداً أن حملة «عروض الشارقة للتسوق» الاستثنائية تشهد نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقها، حيث ساهمت الخصومات الكبيرة والجوائز الأسبوعية القيّمة والعروض الترويجية في تحقيق المستهدفات التي انطلقت لأجلها الحملة، وهذا ما لمسناه جلياً نتيجة للأصداء الإيجابية التي رصدناها من كبرى مراكز التسوق وآلاف المحلات التجارية المشاركة بالحدث، التي أكدت أهميته في تعزيز حركة المبيعات بمعدلات كبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز