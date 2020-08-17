الواحة تطلق مجموعة خدمات ومنتجات ذكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

طرحت مياه الواحة، العلامة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والتابعة للشركة الوطنية للمواد الغذائية خدمة التوصيل المنزلي عبر الواتساب وضمن منصة الواحة دايركت www.oasisdirect.ae. تأتي تلك الخطوة في سياق تنامي استهلاك المستهلكين والسعي لتلبية متطلباتهم بسهولة وسلاسة مع توصيل الطلبيات من دون تلامس.

يتوفر تطبيق الواحة بمنصتي آبستور وجوجل بلاي، حيث يتميز بالسرعة والسلاسة، ويقدم للمستهلكين المزايا نفسها التي يوفرها موقع الواحة دايركت. ومن خلال التطبيق يستطيع المستهلكون عمل الطلبيات، تحديد موعد التوصيل والدفع إلكترونياً عبر محفظة الواحة (يمكن تعبئتها إلكترونياً) وكذلك متابعة توصيل الطلبية.

وقال طارق عزيز المدير التجاري بالشركة الوطنية للمواد الغذائية: «إن إطلاق تطبيق الواحة دايركت وخدمة التوصيل عبر واتساب هما تطور طبيعي للالتزام القوي الذي لطالما حرصنا عليه نحو المستهلكين وتسهيل وصولهم لمنتجاتنا المتنوعة سواء المياه، الحليب أو العصائر. وفي مثل هذه الظروف، فإن التوصيل من دون تلامس أصبح أكثر ضرورة حفاظاً على سلامة الجميع».

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