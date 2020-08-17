المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «ماج للتطوير العقاري»، الذراع العقارية لمجموعة «ماج» عن بيع المجموعة الأولى من فلل مشروع «ماج سيتي» بالكامل. ويؤكّد ذلك مكانة المجموعة في السوق العقاري المحلي، والتزامها بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية وتلبية احتياجات وأذواق عملائها.

ويعكس بيع المجموعة الأولى من مشروع «ماج سيتي»، الذي يُعد من أهم وأرقى المشاريع التي أطلقتها المجموعة في إمارة دبي، الإقبال اللافت للمواطنين والمقيمين الباحثين عن خيارات مميّزة للاستثمار العقاري.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»: « إن الإقبال الواسع الذي شهده مشروع «ماج سيتي» يؤكد قوة ومتانة السوق العقاري في إمارة دبي، إذ إننا متفائلون بمستقبل مشرق للسوق العقاري، ونتوقع تحسناً أكبر في الفترة المقبلة تزامناً مع رفع القيود عن حركة الطيران مما يساهم في زيادة الطلب في القطاع العقاري.

كما ونتوقع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين خارج الدولة، وذلك لكون دبي واحدة من أفضل مدن العالم في إدارة اقتصاد ما بعد كورونا وتفوقها على كبرى المدن والدول العالمية مما يجعلها مكاناً آمناً للاستثمار.

ونحن في المجموعة نلتزم بمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتقديم فرص استثمارية متميّزة».

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