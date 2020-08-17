«يوغوف»: 63 % من مقيمي الإمارات يفضلون المعاملات غير النقدية

المصدر: دبي - سيد صالح

أبدى 63% من المقيمين بالإمارات تفضيلهم للمعاملات المالية غير النقدية، مؤكدين أن اتجاه بلدانهم الأم إلى تبني نمط الاقتصاد اللانقدي سيكون أمراً إيجابياً، وذلك وفقاً لنتائج أحدث استبيان أجرته شركة «يوغوف» البريطانية.

وأظهرت النتائج أن المقيمين اتجهوا بكثافة صوب المعاملات اللانقدية منذ تفشي فيروس «كورونا»،حيث ذكر 52% من المقيمين أنهم بدأوا يستخدمون المبالغ النقدية في سداد التزاماتهم على نحو أقل منذ تفشي الجائحة. وأن غالبية المقيمين المشاركين يتقاضون دخلاً شهرياً يتراوح بين 10.001 و20.000 درهم.

وتبين أن الرجال يفضلون الاقتصاد اللانقدي أكثر من النساء، حيث أعرب 67% من الرجال المقيمين عن تأييدهم لهذا الرأي، بالمقارنة بـ 55% من السيدات المقيمات، وتعد الأسر ذات الدخول المرتفعة «التي يبلغ دخل الأسرة الواحدة منها 25000 درهم شهرياً فأكثر» هي الأكثر تأييداً لهذا الرأي، حيث أعرب 76% من الأسر عن تفضيلهم للاقتصاد غير النقدي.

وأكدت النتائج أن توافر أوراق البنكنوت في الإمارات لم يتأثر خلال فترة تفشي الجائحة، حيث توافرت بمنتهي السهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، سواء التي تسحب المبالغ النقدية مجاناً «أكد 85% من المقيمين بالدولة سهولة صرف أوراق البنكنوت من هذه الماكينات خلال فترة تفشي الجائحة»، أو التي تسحب المبالغ مقابل رسوم «أفاد 68% من المقيمين بتوافر أوراق البنكنوت في هذه الماكينات أثناء تفشي الجائحة».

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