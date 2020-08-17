«مطار دبي» في طليعة المطارات الخلاقة عالمياً في الأوقات الصعبة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال موقع «Simple Flying» إن مطار دبي يأتي في طليعة المطارات ذات الحلول الخلاقة في الأوقات الصعبة، موضحاً أن المطار نشر كلاباً بوليسية للكشف عن فيروس «كورونا»، وهو نهج جديد بدرجة دقة تصل إلى 91% من خلال شم رائحة المصابين، ويساعد في اكتشاف الفيروس قبل تفشيه في المجتمع، وهو بكل المقاييس يعد اختراقاً مبتكراً.

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع تحت عنوان «كيف نجحت المطارات الرئيسية في الانتعاش»، إن الحركة الجوية في المطار ستزداد مع إعادة فتح الطرق الحيوية إلى الهند هذا الشهر.

وفيما يخص مطار هيثرو قال التقرير إن عدد الركاب انخفض بنسبة 88% في يوليو، ويبدو أن الأمور ستزداد سوءاً، وانتقد المطار أخيراً طريقة تعامل الحكومة مع الوباء بعد إزالة وجهتين شهيرتين لقضاء العطلات من قائمة السفر الآمن. وقال إن الحكومة بحاجة للبحث عن حلول طويلة المدى من شأنها توفير الأمن للمطارات وشركات الطيران.

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