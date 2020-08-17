109 % زيادة الشركات بالمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي خلال النصف الأول 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي التابعة والمملوكة بالكامل لمطارات أبوظبي، تسجيل زيادة بنسبة 109% في عدد الشركات المسجلة لديها خلال النصف الأول 2020 الجاري، مقارنة بالفترة نفسها 2019.

وانضمت إلى محفظة الشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي شركتا «سمسا إكسبريس» و«هانيويل» العالميتان، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة منذ ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19).

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: إن النتائج الاستثنائية والأداء المتميز للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي خلال النصف الأول يعكسان أهمية دورها كونها تعد محركاً رئيسياً لتطوير النشاط الاقتصادي في أبوظبي.

وتعمل المنطقة على التكامل في جهودها مع حزم التحفيز الاقتصادي لحكومة أبوظبي، وضمان استمرارية حصول الشركات العالمية على شريك قوي وموثوق في الإمارة.

وأضاف: رحبنا بشركتي «سمسا إكسبريس» و«هانيويل» في المنطقة، ما يبرهن على مستوى الشركات المتميز التي تجذبها المنطقة، لافتاً إلى أنه من خلال زيادة عدد الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي فإنها أصبحت أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر لإمارة أبوظبي والمساهمة في نموها بشكل أوسع.

وقال عادل الطاهري رئيس إدارة المبيعات والتأجير في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي: نجحنا خلال أزمة «كورونا» أن نبرهن قدرتنا على الاستثمار، بفضل إمكانياتنا المتطورة في الشحن الجوي ونقل البضائع التي تدعم التشغيل الناجح لقطاعات الصحة والمواد الغذائية والتجارة الإلكترونية، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان انتفاعهم من الخدمات التي نوفرها خلال المرحلة المقبلة بعد تعافي العالم من تداعيات (كوفيد19).

وبحسب التقرير نصف السنوي، أعلنت المنطقة أن نسبة كبيرة من الشركات التي وقعت اتفاقيات تعود لقطاعات الطيران، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الرئيسية الأخرى التي تضمها المنطقة، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والصيدلة، وإدارة الاستشارات، كما لفتت نتائج التقرير إلى أن غالبية الشركات الشريكة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي هي من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعد شركة «هانيويل» لحلول التكنولوجيا، إحدى الشركات التي انضمت إلى المنطقة الحرة، وأنشأت الشركة منشأة لتصنيع معدات الحماية الشخصية في المنطقة الحرة بمطار العين الدولي، لدعم قطاع الصحة الوطني بالإمدادات الطبية الحيوية اللازمة في ظل تداعيات فيروس «كورونا».

كما أسست «سمسا إكسبريس» للنقل السريع والخدمات اللوجستية في السعودية، فرعاً لها بالمنطقة، مع مخزن بمساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع ليكون مركزها الرئيسي والأول في أبوظبي، مع التركيز بشكل أساسي على الشحن الجوي والبري.

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