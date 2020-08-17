«راكز» تتيح تأسيس شركات «ميدشور»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تُواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جهودها لجذب الاستثمارات العالمية إلى الإمارة عبر إطلاق منتج عالمي كأحدث إضافة مبتكرة لتأسيس شركات «ميدشور» والتي تسمح للمستثمرين بإعادة هيكلة شركاتهم أو تأسيس شركات جديدة عن طريق أحد مزودي خدمات الشركات المعتمدين لدى راكز.

ويدمج هذا النوع من كيانات تأسيس الشركات بعض مزايا تأسيس الشركات العالمية أو الخارجية أو ما تُعرف بـالــ«أوفشور» وشركات المنطقة الحرة في باقة واحدة تتيح العديد من المزايا والتي تشمل تأسيس شركة باستخدام المستندات الإلكترونية عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وأيضاً سهولة نقل الشركة في سائر أرجاء الدولة أو حول العالم.

علاوةً على الاستفادة من خيارات المرافق المميّزة مثل المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب والمستودعات والأراضي القابلة للتطوير.

ويُمكن للمستثمرين الاستفادة من مزايا أخرى تتضمن الإعفاء من الضرائب على الشركات والانتفاع من ما يزيد على 100 اتفاقية للازدواج الضريبي في الإمارات وأهلية الحصول على تأشيرات إقامة وفتح حسابات مصرفية للشركات في الدولة.

وأكد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز أهمية المنتج الجديد كأحدث إضافة لخيارات التأسيس في «راكز»، مشدداً على فعاليته في السماح للمستثمرين بالاستثمار على نطاق أوسع عن طريق الاستفادة من مزايا تأسيس الشركات الدولية وكيانات المنطقة الحرة في باقة واحدة بمساعدة مزودي خدمات الشركات المعتمدين لدى راكز ليكون أفضل ما يمكن تقديمه للمستثمرين.

تأسيس

تبدأ تكلفة باقة تأسيس منتج راكز العالمي من 10535 درهماً مع أهلية الحصول على تأشيرتي إقامة بالإمارات، وتُعد الباقة حلاً مثالياً للشركات القابضة والتجارية والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية والإعلامية والاستشارية والنقل والتوصيل.

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