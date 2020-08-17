رهن في المركاض بملياري درهم

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.6 مليار درهم، حيث تم تسجيل 120 مبايعة بقيمة 258.31 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 103.36 ملايين درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 154.95 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 42 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 30.91 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 237 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 7.4 ملايين درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 2 مليون درهم.

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