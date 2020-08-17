«تنفيذية سيدات أعمال أبوظبي» تبحث مستهدفات الخطة الخمسية للمجلس

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال الاجتماع الأول للهيئة مستهدفات الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس 2024-2020، وما تم تحقيقه خلال النصف الأول 2020. ترأست الاجتماع مريم الرميثي رئيسة عضوات الهيئة التنفيذية.

وأشارت مريم الرميثي إلى أن الخطة الاستراتيجية ترتكز على رؤية حكومة إمارة أبوظبي والرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، موضحة أن الخطة تتضمن 3 أهداف استراتيجية، تندرج تحتها 8 مؤشرات رئيسة، و8 مبادرات ومشاريع استراتيجية، و31 مؤشر أداء لقياس أداء المشاريع.

وتمت مناقشة الإنجازات التي تحققت في النصف الأول من العام 2020 ضمن أجندة مستهدفات الخطة الاستراتيجية الخمسية 2024-2020، والتي تمحورت في 3 رؤى استراتيجية رئيسية أولها؛ توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، والتي تندرج تحتها عدة مشاريع ومبادرات مبتكرة، وهي: إطلاق نادي التمكين الاقتصادي الهادف، ومشروع التوسع في حملات نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة كمسار مهني، ومبادرة تفعيل حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة والتوسع في نطاقها، وجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر، والتي نجح من خلالها المجلس باستقطاب 11 مشاركة في الجائزة.

كما نجح بتنفيذ 46 دورة وورشة عمل وجلسات استشارية لـ3514 مشاركة، كما وصلت نسبة المستفيدات اللواتي رغبن في التخطيط لاستخراج رخصة تجارية إلى 3%. علاوةً على تنفيذ 3 ورش تعريفية عن خدمات المجلس، مما نتج عنه انتساب 840 رائدة أعمال.

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