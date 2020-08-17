عرض لتوحید الإنشاءات البترولية والجرافات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الشركة القابضة العامة «صناعات» المملوكة بالكامل لـ«القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة ومساھمو الأقلیة في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» أمس تسليمهم عرضاً إلى مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لتوحید أعمال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» و«شركة الجرافات البحرية الوطنية» من خلال استحواذ «شركة الجرافات البحریة الوطنیة» على كامل رأسمال «شركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة».

ومن المنتظر أن تؤسس الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه المجموعة الموحدة من بصمة راسخة في الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8,87 مليارات درهم.

وتعد أعمال الشركات موضوع هذه الصفقة مكملة لبعضها البعض، وستوفر لهم الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات. ومن خلال استراتيجية متنوعة ونشطة عبر قطاع منتجاتها وقاعدة عملائها وجغرافيتها، ستصبح المجموعة الموحدة أكثر مرونة في دورات سوق المال.

وتهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج «شركة الجرافات البحرية الوطنية» الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي في إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وتقدم الصفقة المقترحة المزيد من العناصر التراكمية لمصلحة قيمة المجموعة الموحدة، بما في ذلك تآزر التكلفة نتيجة لتحقيق وفور الحجم وكذلك إمكان الوصول إلى المزيد من العطاءات.

بنود رئيسة

وتنص البنود الرئيسة للعرض الذي اقترحه المساهمون في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لمصلحة مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».

ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 4,40 دراهم لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1,1 مليار درهم.

رفع معدلات النمو

وقال خليفة السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات»: باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد على مستوى المنطقة، فإن هذه الصفقة سينشأ عنها كيان وطني أكبر وأكثر تنوعاً ومرونة من الناحية المالية.

ومن خلال الجمع بين شركتين متكاملتين للغاية من حيث طبيعة الأعمال، سنكون قادرين على دفع معدلات النمو بنجاح وإبراز أفضل ما لدى إمارة أبوظبي من قدرات صناعية رائدة على الساحة العالمية.

ونحن متحمسون لهذه الفرصة المهمة التي يمكن إنشاؤها من خلال هذه الصفقة، والتي من شأنها دفع الأداء والنمو لإيجاد المزيد من القيمة ليس للمساهمين وحسب، وإنما لدولة الإمارات على نطاق أوسع. وإذا ما تمت هذه الصفقة، تعتزم «القابضة» و«صناعات» أيضاً زيادة نسبة التداول الحر للمجموعة الموحدة من خلال طرح اكتتاب عام في وقت لاحق.

وإذا قبل مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية العرض، وصوت حملة الأسهم لمصلحته، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة. وتتولى شركة موليس وشركاه مهمة تقديم الاستشارات المالية إلى القابضة، فيما تتولى شركة ألين أوفيري التضامنية، مهمة تقديم الاستشارات القانونية.

فرص نمو

ستتمتع المجموعة الموحدة بوضع مثالي يؤهلها لاقتناص فرص النمو في الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسة، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية. وستؤدي الصفقة أيضاً إلى توفير المزيد من القيمة للمساهمين من خلال إنشاء منصة ذات إمكانات كبيرة لتوزيع الأرباح على المدى الطويل نتيجة لتنويعها وفور الحجم وتآزر التكلفة.

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