«زووم» تتعاون مع منصة «ناو ناو»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «زووم»، سلسلة متاجر التجزئة، تعاونها مع منصة ناو ناو الجديدة للتوصيل عند الطلب، وذلك بهدف توفير خدمة لاتلامسية سريعة تتيح للمستهلكين في إمارة دبي طلب توصيل مشتريات البقالة والمواد الرئيسية إلى منازلهم.

وتواصل «زووم» إطلاق سبل جديدة وآمنة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم أفضل تجربة لاتلامسية لعملائها، لاسيما في ظل التحديات التي فرضها وباء «كوفيد 19». وباعتبارها من أول المتاجر التي تتعاون مع ناو ناو، تتيح «زووم» لعملائها الوصول لمجموعة واسعة من المنتجات من منازلهم أو مكاتبهم واستلامها بأمان في غضون 60 دقيقة، بينما تهدف ناو ناو إلى أن تصبح أسرع منصة متخصصة بتوصيل المنتجات في الإمارة.

وأصبحت مجموعة من متاجر «زووم» متوفرة حالياً على منصة ناو ناو، وتقدم خدماتها للعملاء في مناطق: أبراج بحيرات جميرا؛ جميرا بيتش ريزيدنس، مرسى دبي؛ وسط مدينة دبي؛ الخليج التجاري؛ مركز دبي المالي العالمي؛ برشا هايتس؛ الينابيع؛ السهول؛ الروضة؛ موتور سيتي، مدينة دبي الرياضية؛ قرية جميرا سيركل؛ قرية جميرا تراينجل؛ المرابع العربية والمناطق المحيطة بها. وستغطي خدمة توصيل منتجات البقالة عبر منصة نا ناو مزيداً من المجمعات لدى إضافة «زووم» لمزيد من المتاجر.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تؤكد «زووم» التزامها الراسخ بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع المعاملات غير النقدية، وسنواصل تعاوننا مع المنصات الرقمية مثل ناو ناو لتسهيل الوصول إلى خدمات توصيل المنتجات الأساسية.

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