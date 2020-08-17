استبيان: مهارات الكمبيوتر الأكثر طلباً من أصحاب الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهر استبيان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المتخصصة بأبحاث السوق، أن 62% من المجيبين استخدموا أو يخططون لاستخدام مواقع التوظيف عبر الإنترنت للعثور على وظيفتهم الأولى.

إضافة إلى ذلك، قال أكثر من 8 من 10 خريجين جدد في الإمارات (84%) أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه.

وبرزت مهارات الكمبيوتر (49%) كالأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل، تليها مهارات التواصل (44%)، والمهارات الشخصية/‏‏ العمل ضمن فريق (37%).

من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/‏‏ العمل ضمن فريق (95%)، ومهارات التواصل (90%)، والمرونة/‏‏ القدرة على التكيّف مع التغيير (88%)، ومهارات االكمبيوتر (88%)، والتحليل/‏‏ حل المشاكل (86%) بمستوى «جيد» أو «جيد جداً».

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد بحسب المجيبين في الإمارات، فقد شملت الإعلانات «التسويق» العلاقات العامة (21%)، - الترفيه (15%).

دور التعليم العالي

تعتبر تخصصات الهندسة (24%) والأعمال/‏‏ التجارة/‏‏ الاقتصاد (20%) الأكثر شعبية بين الخريجين الجدد في الإمارات، تليها المحاسبة/‏‏ المالية (14%) وتكنولوجيا المعلومات/‏‏ علم الحاسوب (11%). ويبدو أن أكثر من 9 من كل 10 مجيبين راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه (91%)، مع إشارة 56% إلى أنهم راضون «جداً» عنه.

وقال أكثر من ثلث خريجي الإمارات إن جامعتهم ساعدتهم في إيجاد وظائف أو التقدم إليها بعدة طرق أبرزها: المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (41%) وتنظيم معارض توظيف (41%)، وأيام مفتوحة للتوظيف، حيث تزور الشركات الجامعة لمناقشة فرص العمل مع الطلاب (41%).

ويعمل 56% من الموظفين الحاليين في مجال دراستهم، مع إشارة 47% إلى أنهم يعملون بدوام كامل و9% بدوام جزئي.

فرص العمل

ويشعر معظم خريجي الإمارات بأن أكبر تحدٍّ يواجهونه عند البحث عن عمل هو نقص الخبرة المهنية (49%)، إضافة إلى عدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال (49%).

القطاعات الأكثر جاذبية

وبرزت قطاعات الهندسة/‏‏ التصميم (21%) والإعلان/‏‏ التسويق/‏‏ العلاقات العامة (18%) كأكثر القطاعات المهنية جذباً للخريجين الجدد في الإمارات، يليها التعليم/‏‏ الأكاديميا (16%)، والخدمات المصرفية/‏‏ المالية (15%).

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