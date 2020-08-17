استبيان: مهارات الكمبيوتر الأكثر طلباً من أصحاب الأعمال في الإمارات
أظهر استبيان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المتخصصة بأبحاث السوق، أن 62% من المجيبين استخدموا أو يخططون لاستخدام مواقع التوظيف عبر الإنترنت للعثور على وظيفتهم الأولى.
إضافة إلى ذلك، قال أكثر من 8 من 10 خريجين جدد في الإمارات (84%) أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه.
وبرزت مهارات الكمبيوتر (49%) كالأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل، تليها مهارات التواصل (44%)، والمهارات الشخصية/ العمل ضمن فريق (37%).
من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/ العمل ضمن فريق (95%)، ومهارات التواصل (90%)، والمرونة/ القدرة على التكيّف مع التغيير (88%)، ومهارات االكمبيوتر (88%)، والتحليل/ حل المشاكل (86%) بمستوى «جيد» أو «جيد جداً».
أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد بحسب المجيبين في الإمارات، فقد شملت الإعلانات «التسويق» العلاقات العامة (21%)، - الترفيه (15%).
دور التعليم العالي
تعتبر تخصصات الهندسة (24%) والأعمال/ التجارة/ الاقتصاد (20%) الأكثر شعبية بين الخريجين الجدد في الإمارات، تليها المحاسبة/ المالية (14%) وتكنولوجيا المعلومات/ علم الحاسوب (11%). ويبدو أن أكثر من 9 من كل 10 مجيبين راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه (91%)، مع إشارة 56% إلى أنهم راضون «جداً» عنه.
وقال أكثر من ثلث خريجي الإمارات إن جامعتهم ساعدتهم في إيجاد وظائف أو التقدم إليها بعدة طرق أبرزها: المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (41%) وتنظيم معارض توظيف (41%)، وأيام مفتوحة للتوظيف، حيث تزور الشركات الجامعة لمناقشة فرص العمل مع الطلاب (41%).
ويعمل 56% من الموظفين الحاليين في مجال دراستهم، مع إشارة 47% إلى أنهم يعملون بدوام كامل و9% بدوام جزئي.
فرص العمل
ويشعر معظم خريجي الإمارات بأن أكبر تحدٍّ يواجهونه عند البحث عن عمل هو نقص الخبرة المهنية (49%)، إضافة إلى عدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال (49%).
القطاعات الأكثر جاذبية
وبرزت قطاعات الهندسة/ التصميم (21%) والإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (18%) كأكثر القطاعات المهنية جذباً للخريجين الجدد في الإمارات، يليها التعليم/ الأكاديميا (16%)، والخدمات المصرفية/ المالية (15%).