منصة تجارة إلكترونية لـ«كاديلاك»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «كاديلاك الشرق الأوسط» ووكيلها الحصري في الإمارات «الكندي للسيارات» إطلاق منصة التجارة الإلكترونية «تسوّق. انقر. انطلق» عبر الإنترنت.

وهذه المنصة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة «الكندي للسيارات» تتيح للعملاء إمكانية الدخول إليها على مدى 24 ساعة كل أيام الأسبوع من أي مكان وأي وقت. وتعزز هذه الخطوة تجربة الشراء الرقمية لدى «كاديلاك» خلال هذه الفترة . وهذا الأمر ملائم جداً كون الطلب على التسوّق الرقمي شهد نمواً كبيراً جداً بالإمارات.

ويحصل العملاء عبر المنصة على كل المعلومات التي يريدونها من مكان واحد، بدءاً من السعر، مروراً بالصور، وصولاً إلى الخصائص والمواصفات لفئة تجهيزات معينة. وعند اختيار العميل لسيارة «كاديلاك» التي تلائمه، يكون أمامه خيار الدفع الكامل عبر الإنترنت، أو التقدم بطلب للتمويل والحصول على قرض.

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