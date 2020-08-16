بيع المجموعة الأولى من فلل مشروع «ماج سيتي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماج للتطوير العقاري»، الذراع العقارية لمجموعة «ماج» عن بيع المجموعة الأولى من فلل مشروع «ماج سيتي» بالكامل. ويؤكّد ذلك مكانة المجموعة في السوق العقاري المحلي، والتزامها بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية وتلبية احتياجات وأذواق عملائها. ويعكس بيع المجموعة الأولى من مشروع «ماج سيتي»، الذي يُعد من أهم وأرقى المشاريع التي أطلقتها المجموعة في إمارة دبي، الإقبال اللافت للمواطنين والمقيمين الباحثين عن خيارات مميّزة للاستثمار العقاري.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري» تعليقاً على ذلك: «على الرغم من انتشار جائحة كورونا العالمية والظروف الاستثنائية التي عصفت بمختلف القطاعات، إلا أن شركة «ماج للتطوير العقاري» نجحت بتجاوز الأزمة الحالية وتبنت ممارسات مرنة واستباقية لمواكبة متطلبات واحتياجات المستثمرين. ويأتي بيع المجموعة الأولى من فلل مشروع «ماج سيتي» بالكامل ليعكس احترافية الشركة في مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية للمستثمرين وتقديم عروض حصرية وبأسعار غير مسبوقة. وبسبب الطلب غير المسبوق سنقوم بطرح مجموعة ثانية من الفلل خلال الأيام المقبلة. ونحن على ثقة بأن السوق العقاري في إمارة دبي سيتعافى بشكلٍ سريع بفضل ما تقدّمه الحكومة من تسهيلات اقتصادية لتنمية وانتعاش مختلف القطاعات في الإمارة».

وأضاف القداح: «إن الإقبال الواسع الذي شهده مشروع «ماج سيتي» يؤكد قوة ومتانة السوق العقاري في إمارة دبي، إذ إننا متفائلون بمستقبل مشرق للسوق العقاري، ونتوقع تحسناً أكبر في الفترة المقبلة تزامناً مع رفع القيود عن حركة الطيران مما يساهم في زيادة الطلب في القطاع العقاري. كما ونتوقع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين خارج الدولة، وذلك لكون دبي واحدة من أفضل مدن العالم في إدارة اقتصاد ما بعد كورونا وتفوقها على كبرى المدن والدول العالمية مما يجعلها مكاناً آمناً للاستثمار. ونحن في المجموعة نلتزم بمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتقديم فرص استثمارية متميّزة وعروض حصرية تعزز مكانتنا في السوق العقاري المحلي، وفي الوقت نفسه التأكيد على أهمية العقار كأكثر قطاع صحي للاستثمار وأكثره أماناً».

واستطاعت شركة «ماج للتطوير العقاري» بيع الدفعة الأولى من فلل مشروع «ماج سيتي» خلال 3 أسابيع فقط، وتعمل حالياً بكل إمكاناتها لتسليم الوحدات السكنية بموعدها المحدد. ويعد مشروع «ماج سيتي» الذي يقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان، من أهم المشاريع وأقربها إلى أشهر الوجهات السياحية في المدينة، إذ تفصله كيلومترات عدة فقط عن وسط المدينة، وثلاثة عشر كيلومتراً عن شاطئ جميرا، وعشرون كيلومتراً عن مطار دبي الدولي.

ويعتبر مشروع «ماج سيتي» الوحيد من نوعه في المنطقة من حيث تنوع الوحدات السكنية والسعر، ويُعتبر أقوى عرضٍ في السوق العقاري لمدة محدودة، حيث تبدأ فيلا تاون هاوس 1.198.000 درهم بقيمة 685 درهماً للقدم المربع. ويضم مجموعة حصرية من فلل التاون هاوس التي تتنوع بين غرفتيّ نوم وصالة، وثلاث غرف نوم وصالة وأربع غرف نوم وصالة.

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