محمد بن راشد يعتمد خطة عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .

وقال سموه عبر تويتر: شكلنا في دولة الامارات مؤخراً وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .. اعتمدت اليوم خطة عملها ... أولوياتها : أمن صناعي وطني .. وتنافسية منتجاتنا الوطنية عالمياً .. وتعزيز القيمة المضافة لاقتصادنا .. كل التوفيق لفريق العمل المميز الذي نتوقع منه نتائج ايجابية في المستقبل القريب.

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