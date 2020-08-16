«إيكونوميست»: دبي مركز التكنولوجيا الرائد إقليمياً

المصدر: (دبي-وائل الخطيب)

قال تقرير أصدرته، أمس، «الإيكونوميست انتلجانس»: إن الإمارات حرصت خلال السنوات الأخيرة على تشجيع ريادة الأعمال واعتماد أحدث التقنيات في القطاعين العام والخاص، في وقت تعتبر فيه التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً للنمو غير النفطي في المستقبل ومن هذا المنطلق تخطط الحكومة لتطوير المدن الذكية، واستخدام تقنية بلوك تشين للمعاملات الحكومية، وتنفيذ مشاريع التكنولوجيا المالية الطموحة، وإطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة من بين الابتكارات الرئيسية الأخرى، التي تقودها التكنولوجيا.

وأوضح أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت إلى بالفعل مركزاً تكنولوجياً رائداً في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون وبالفعل فإن العدد المتزايد للمتقدمين لبرنامج مركز دبي المالي العالمي يعزز هذا الرأي.

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