البنك الدولي: تنافسية سياحة الإمارات عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

صنّف البنك الدولي الإمارات ضمن الدول الأكثر تنافسية في قطاع السياحة على مستوى العالم. وأوضح في تقرير عن إعادة بناء التنافسية في قطاع السياحة العالمي بعد «كورونا» أن الإمارات من أكثر دول العالم اهتماماً بقطاع السياحة وحرصاً على ازدهاره وخاصة أن القطاع يساهم بنسبة ليست بالقليلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حيث تتراوح النسبة بين 10و20% سنوياً.

وأضاف إن الإمارات ضمن الدول التي يتمتع قطاع السياحة لديها بمرونة عالية تتيح له سرعة العودة إلى سابق وضعه الذي كان عليه قبل اندلاع أزمة «كوفيد 19» وما ترتب عليها من تداعيات، وأيضاً سرعة التعافي من هذه التداعيات وآثارها السلبية وصنف مستوى الخطورة الناجمة عن الأضرار التي ألمت بقطاع السياحة في الإمارات بسبب تداعيات «كوفيد 19» في درجة متدنية 2.5 درجة وهي ثاني أدنى الفئات خطورة بعد الفئة الأدنى على الإطلاق، والتي تتراوح بين درجتين و2.5 درجة والتي تضم 6 دول فقط.

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