%35 تراجع الشكاوى التجارية الفصلية في دبي

تراجع عدد الشكاوى التجارية في دبي 35%، خلال الربع الثاني من العام، واستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 81 شكوى مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتلقى القطاع 147 استفسار أعمال، لترتفع إجمالي المعاملات إلى 228 معاملة.

واستحوذ قطاع الخدمات على 30.9% من الشكاوى، يليها قطاع الديكور وأعمال البناء بـ 16%، وكذلك قطاع مواد البناء 16% والأكسسوارات 9.9%، فالمواد الغذائية 7.4% ثم الإلكترونيات 6.2%، تأجير المعدات 6.2% والشحن 3.7% في حين كانت حصة كل من السيارات والأثاث وتخليص المعاملات 1.2% لكل منها.

وارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد، والتي شكلت 71.6 % من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 13.6%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 4.9% .

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