حمدان بن محمد رئيساً لمؤسسة الاستثمارات ومكتوم بن محمد نائباً

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس المرسوم رقم 24 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعضوية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحمد هادي الحسيني، وهلال سعيد المري، على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة.

كما أصدر سموه المرسوم رقم 25 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة مدينة ميدان» على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسميّة.

إعادة تشكيل مجلسي إدارة «دبي للاستثمارات الحكومية» و«ميدان»

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