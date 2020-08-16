%12.5 مساهمة «التجزئة والجملة» في ناتج الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن قطاع التجزئة والجملة من أكثر القطاعات الاقتصادية النشطة بالدولة والتي تقوم بدور رئيسي في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ودعم الناتج المحلي غير النفطي ويشكل القطاع نحو 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيما يصل إلى 18% من الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد معاليه خلال اجتماع موسع مع مجموعة عمل قطاع التجزئة بغرفة دبي أن التطور الكبير الذي شهده القطاع كان له أثر مباشر في الارتقاء ببيئة الأعمال ونشاط حركة التجارة والسياحة بالدولة. واستعرض الاجتماع الحزمة المرنة والـ 33 مبادرة ضمن خطة الدعم الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، والأثر المرجو منها.

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