35 % تراجع الشكاوى التجارية في دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، 81 شكوى تجارية، خلال الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض بنسبة 35%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019. ومن جانب آخر، تلقى القطاع 147 استفسار أعمال، لتبلغ بذلك إجمالي المعاملات التي تم التعامل معها 228 معاملة، خلال الفترة المذكورة.

وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني consumerrights.ae على 88% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق مستهلك دبي 12% من الشكاوى، بالإضافة إلى 100% من استفسارات الأعمال.

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، استحوذ قطاع الخدمات على حصة الأسد بنسبة بلغت 30.9 %من الإجمالي، يليها قطاع الديكور وأعمال البناء بـ 16%، وكذلك قطاع مواد البناء 16%، الاكسسوارات 9.9%، فالمواد الغذائية 7.4% ثم الإلكترونيات 6.2%، تأجير المعدات 6.2%، الشحن 3.7%، في حين كانت حصة كل من السيارات والأثاث وتخليص المعاملات 1.2% لكل منها.

من جانب آخر، ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت 71.6 % من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 13.6%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 4.9%، ومن ثم شكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 3.7%، متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بقائمة الأسعار، و1.2% لكل من عدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم الالتزام بشروط الضمان.

بيئة آمنة

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «نواصل في اقتصادية دبي جهود تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة للإمارة، ويعكس تراجع معاملات الشكاوى التجارية، حجم الجهود المبذولة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى جانب التزام التجار والشركات بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة، بالإضافة إلى ثقتهم بالجهات المختصة وتعاونهم معها».

وأضاف لوتاه: «تبرز أهمية خلق بيئة اقتصادية تجارية آمنة في دبي، في جذب واستقطاب العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات، وقد أطلق قطاع الرقابة التجارية في وقت سابق من هذا العام، دليل الالتزام التجاري، والذي يسهم في تعزيز وعي التجار والمتعاملين على حد سواء، وإبراز أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري، إلى جانب تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية، وسنحرص باستمرار على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف».

قنوات ذكية

وتشير اقتصادية دبي إلى أنه يمكن للتجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، بشرط إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر القنوات الذكية للخدمة فقط، حيث إن هذه الخدمة متاحة عبر موقع consumerrights.ae أو عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي.

وأوضحت اقتصادية دبي، أنه إذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها، مصدقة من إحدى الجهات المختصة داخل الدولة التي يقيم فيها الشاكي. داعية مجتمع الأعمال إلى الاستفادة والاطلاع على دليل الالتزام التجاري، الذي تم إطلاقه سابقاً، ويتوفر على الموقع consumerrights.ae، باللغتين العربية والانجليزية. ويشمل أبرز المعلومات التي يحتاجها التاجر لحماية نشاطه التجاري.

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