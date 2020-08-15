واحة دبي للسيليكون تنظم "منتدى ديتك" لدعم رواد الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، عن جدول أعمال منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، الذي تنظمه يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020.

وسيناقش المنتدى الذي سيعقد افتراضيا، الفرص المستقبلية للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي في المنطقة في ظل العودة التدريجية للأعمال. كما سيناقش المنتدى فرص وتجارب الشركات التكنولوجية الناشئة التي واصلت بناء وتنمية أعمالها التجارية خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتحدث خلال المنتدى خالد التلهوني، الشريك الإداري لشركة نواة كابيتال، ضمن جلسة مباشرة بعنوان "مستقبل الاستثمار" حيث سيتطرق إلى مستقبل المشهد الاستثماري بعد كورونا، ويجيب على الأسئلة الرئيسية التي تراود رواد الأعمال خلال هذه الفترة وخاصة فيما يتعلق بفرص الاستثمار في المنطقة، والقطاعات التي سيستهدفها المستثمرون خلال العام 2020 والأعوام القادمة، وكيفية استفادة الشركات الناشئة من تلك الفرص.

وفي حلقة نقاشية افتراضية ضمن المنتدى، تستضيف تماره بوبيك من مجلة رواد الأعمال العربية، ثلاثة رواد اعمال من شركات ناشئة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم: جوناثان رولينغ، الشريك المؤسس لشركة "يلا كومبير"، وخالد زعترة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360 فيوز، وكيفين زوك، الشريك المؤسس لـشركة “Hotel Data Cloud”- لتسليط الضوء على قصص نجاحهم في مواصلة النمو وتأمين التمويل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتزامنة مع جائحة كوفيد-19 محلياً وعالمياً.

بدوره، يتحدث هانز هنريك كريستنسن، نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، خلال المنتدى عن الابتكارات والفرص الجديدة في الأوقات الاستثنائية، ويتطرق إلى كيفية استفادة شركات عالمية كبرى مثل ديزني، وإتش بي، وجوجل، وسيلز فورس، وفيسبوك، من الفرص الناشئة أثناء فترات تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.

وتعليقاً على منتدى ديتك الافتراضي الأول، قال كريستنسن: "هذه هي الدورة الأولى من نوعها التي ننظمها بشكل افتراضي من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، في ترجمة فعلية لثقافة المرونة والتكيف المستمر التي تعززت في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وخاصة قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف كريستنسن أنه وفقاً لتقرير حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي لعام 2019، الصادر عن مؤسسة دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99٪ من المؤسسات العاملة في دبي. وتوظف هذه الشركات 51% من القوة العاملة ويساهمون بحوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات على الصعيد الاقتصادي، وباعتبار مركز ديتك أكبر حاضنة من نوعها لرواد أعمال التكنولوجيا في المنطقة، نسعى لتعريفهم والشركات الناشئة في الدولة بآليات مواصلة الأعمال واستشراف الفرص الحالية والمستقبلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز