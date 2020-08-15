«أراضي دبي» تستحدث آلية لشكاوى إدارة عقارات الملكية المشتركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك - من خلال مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التابعة لها - عن استحداث آلية تقديم الشكاوى المتعلقة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وذلك تأكيداً على نهجها الطموح الذي تتطلع من خلاله إلى توفير المزيد من الحلول المريحة لمتعامليها بما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري المتنامي للإمارة.

وبموجب هذه الآلية يتعين على صاحب الشكوى مخاطبة شركة إدارة العقارات خطياً أولاً قبل اللجوء إلى تقديم الشكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري... فيما تتمثل الخطوة التالية في حصول المشتكي على رد من شركة إدارة العقارات المشتركة على الشكوى في مدة أقصاها يومي عمل. وإذا لم يتم الرد على الشكوى أو كان الرد غير مناسب يتم توجيه المشتكي برفع الشكوى ذاتها من خلال تطبيق «دبي ريست».

ويطلب من المشتكي إرفاق عدد من المستندات المتعلقة بالشكوى بما في ذلك صورة من خطاب الشكوى الخطي المرسل إلى شركة إدارة العقارات المشتركة وصورة من الرد الرسمي من الشركة ذاتها، إن وجد، كما يمكنه تقديم أي مستندات أخرى تدعم الشكوى المرفوعة موضوع النزاع ضد الشركة.

وقال محمد خليفة بن حماد مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري إنه بعد استحداث خدمة تقديم الشكاوى المتعلقة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال منصة «دبي ريست» سيكون بمقدور الملاك الحصول على هذه الخدمة بسرعة وراحة تامة في أي وقت ومن أي مكان، حيث لن يقتصر التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على الأفراد من ملاك الوحدات بل سيعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة من حيث ارتفاع مستوى الشفافية وضمان حقوق الجميع، خاصة وأن مناطق الملكية المشتركة تستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وتعتبر هذه الآلية من أحدث الإضافات التي تستقبلها منصة «دبي ريست» التي تعد أول منصة رقمية للعقارات في دبي وتتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية ومن أبرز هذه المعاملات ما يتعلق بتصديق عقود الإيجار.

وتظهر هذه الخطوة الجديدة حرص «أراضي دبي» على تسريع الخطى نحو مزيد من الأتمتة لتسهيل تعاملات المستخدمين عبر العديد من تطبيقاتها العصرية التي تهدف إلى دعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

ويمكن للمستفيدين معرفة المزيد عن خدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تنزيل تطبيق «دبي ريست» المتوفر على متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور».

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