واحة دبي للسيليكون تنظم «منتدى ديتك» الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم سلطة واحة دبي للسيليكون - الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة - منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» يوم الثلاثاء المقبل.

يناقش المنتدى - الذي سيعقد افتراضياً - الفرص المستقبلية للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي في المنطقة في ظل العودة التدريجية للأعمال إلى جانب فرص وتجارب الشركات التكنولوجية الناشئة التي واصلت بناء وتنمية أعمالها التجارية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال هانز هنريك كريستنسن نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»: هذه هي الدورة الأولى من نوعها التي ننظمها بشكل افتراضي من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» في ترجمة فعلية لثقافة المرونة والتكيف المستمر التي تعززت في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف كريستنسن إنه وفقاً لتقرير حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي لعام 2019، الصادر عن مؤسسة دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99٪ من المؤسسات العاملة في دبي. وتوظف هذه الشركات 51% من القوة العاملة ويساهمون بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

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