سيدات أعمال عجمان ينظم دورة «التوازن النفسي والعملي» بعد العودة إلى العمل

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «التوازن النفسي والعملي بعد العودة إلى مقر العمل»، وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على الخطوات الصحيحة لتحقيق التوازن في العمل والمنزل والأدوات المطلوبة لتهيئة الموظف للتعامل الأمثل والتكيف بحسب معطيات بيئة العمل.

قدم الدورة عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضر الدورة موظفو وموظفات غرفة عجمان ومشاركون من جهات حكومية ومؤسسات خاصة.

تناولت الدورة وجهة نظر الموظف حول ممارسة العمل عن بُعد والعمل المكتبي لتشير نتائج الدراسة إلى رغبة الأغلبية في العمل من المكتب، وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة، أن متطلبات إعادة التوازن للعمل من المكاتب تتطلب النظرة الإيجابية والرؤية الشاملة للوضع من مختلف الزوايا وعدم العودة إلى الوراء، مع ضرورة امتلاك القدرة على التكيف لتغير الوضع الراهن وقت الأزمات.

وأضافت أن شخصيات الموظفين متنوعة نظراً للبيئة والتنشئة الاجتماعية والمستوى العلمي وغيرها من العوامل، مشيرة إلى أن الشخصية القائدة هي الأكثر تكيفاً مع الأوضاع، وعلى الموظف أن يختار المؤثرات المحيطة به ويتحكم فيها مع ضرورة وجود رؤية مستقبلية وأهداف خاصة، إلى جانب مراجعة الاحتياجات «ترتيب الأوليات» لتوفير حياة متوازنة.

وأشارت إلى أن المتطلبات داخل مقرات العمل تستوجب تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي من خلال إدارة الوقت وإعداد مخطط إنجاز ووضع الأولويات والفصل بين الأمور الخاصة والعمل، وتحديد مواعيد منتظمة ومحددة للرد على العملاء، مع ضرورة الاهتمام بالصحة البدنية والاستفادة من المعطيات المحيطة من المرؤسين وأصحاب الخبرة وغيرها من العوامل.

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