دانوب تكرم «دبليو كابيتال» أكثر شركات الوساطة مبيعاً لـ«أوليفز»

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية المتخصصة في دولة الإمارات، بجائزة أفضل وسيط عقاري من قبل شركة دانوب العقارية، بعد تصدرها أكثر شركات الوساطة مبيعاً بمشروع «أوليفز» السكني التابع لها.

وقامت دانوب بتكريم «دبليو كابيتال» ومجموعة من الشركات العقارية المتميزة الأخرى التي تسوق المشروع.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «نحن فخورون جداً بهذا التكريم من شركة دانوب الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري ما يعكس نجاح استراتيجية التسويق لدينا لاسيما أن الترويج للمشروع تزامن مع تفشي جائحة كورونا والتي تسببت في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية».

وكشف الزرعوني عن توقيع اتفاقية بين «دبليو كابيتال» و«دانوب تنص على إعطاء عروض مميزة لعملاء دبليو كابيتال بما يشمل خصومات على أسعار العقارات وتسهيلات بطرق السداد وغيرها من العروض المميزة.

وأفاد الزرعوني بأن مشروع»أوليفز«يراعي متطلّبات واحتياجات العملاء بالدرجة الأولى، حيث يوفر لهم معيشة فاخرة بأسعار معقولة، وعوائد جذابة على إجمالي الاستثمار، وخطط دفع شهريّة عالية المرونة بنسبة 1%.

وأضاف الزرعوني أن»دبليو كابيتال«تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس 2020، شهدت دبي إطلاق مشروع»أوليفز«العقاري باستثمارات 400 مليون درهم، ويضم 471 وحدة سكنية، وهو المشروع الثالث عشر ضمن محفظة مشاريع» دانوب العقاريّة«.

ويحتل المشروع موقعاً متميّزاً بمنطقة ورسان فيرست بالقرب من السوق الصيني»دراغون مارت) والمدينة العالمية، ويتميز بسهولة الوصول إليه عن طريق شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتناسب الأسعار الحالية للعقارات في المشروع احتياجات العملاء الذين ينشدون شراء منازلهم الخاصة، خصوصاً وأن شراء عقارٍ سكني في دبي يعتبر خياراً أفضل وأكثر جدوى مقارنة بالاستئجار، ولاسيما عند التخطيط للاستقرار والإقامة لفترت طويلة.

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