شراكة بين«دبي المالي العالمي» و«اتصالات» لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي-البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «اتصالات»، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلفادور أنغلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات.

وسيمكّن هذا التعاون شركة «اتصالات» من اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في خدمة المركز، وستشمل التحديثات البنية التحتية المتقدمة للاتصالات وخدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الفائق للهواتف المتحركة، بما يعزز من مكانة المركز كموقع مفضّل لـ«اتصالات» لاختبار واستخدام تقنياتها الذكية الجديدة خلال مراحل تطويرها.

وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات خطة دبي 2021 في تنفيذ مبادرات مدينة دبي الذكية باستخدام البيانات الضخمة والتحليلات والتكنولوجيا الجديدة. وستساهم هذه المبادرات في تعزيز فهم المركز للاتجاهات الحديثة التي تضيف قيمة لما يقدمه المركز من أعمال ومنظومة حيوية. وسيتم استكشاف الأنظمة الشاملة لخدمات المباني واستهلاك الطاقة وإدارة النفايات ومواقف المركبات الذكية، مما يدعم أهداف دبي وجهود المركز الرامية إلى ترسيخ مكانته المرموقة في المنطقة كمركز مستدام للخدمات المالية.

وقال عارف أميري: «ستلبّي هذه الشراكة الاستراتيجية كافة احتياجات الاتصالات والتكنولوجيا الحالية والمستقبلية للمتعاملين، كما ستمكّن هذه الاتفاقية المركز من لعب دوره المحوري في دعم تحقيق تطلعات المدينة الذكية في دبي. إذ يعزز تعاوننا مع شركاء بارزين مثل»اتصالات«من مكانة دبي والمركز كمدينة أكثر استدامةً للخدمات المالية في المنطقة».

وقال سلفادور أنغلادا: «سيستفيد المجتمع المالي من هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث سيتم تسخير أحدث التقنيات الذكية لتسريع وتيرة الانتقال إلى عصر جديد. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا واستراتيجيتنا التي نتبناها والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات والتزامنا بدعم رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي مع مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة الجديدة والمدعومة بتقنيات الاتصال المرنة، وسنعمل بشكل وثيق مع المركز لدعم مبادرات المدن الذكية والحد من البصمة البيئية وتوفير مرافق عامة فعّالة».

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